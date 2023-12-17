Ворог посилює артилерійський тиск та збільшує кількість обстрілів на Півдні, - Сили оборони

В зоні відповідальності Сил оборони Півдня ворог продовжує зміцнення своїх оборонних позицій, підтягуючи туди резерви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, ворог веде спостереження, продовжує тиснути артилерійськими обстрілами та застосовує дрони різного типу: як розвідувальні, так і ударні.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, завдаючи вогневого ураження противнику, який час від часу вдається до штурмових дій, але отримує гідну відсіч. Протягом доби (з 7.00 до 7.00) знову зафіксовано активізацію ворожої авіації. Противник наніс 3 авіаційних удари із застосуванням 12 керованих авіабомб по прибережних територіях Дніпра в Херсонській області. Також здійснив з літака тактичної авіації пуск 1 авіаційної керованої ракети Х-59 в напрямку Кропивницького. Ракету знищено силами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ворог посилює артилерійський тиск та збільшує кількість обстрілів. За минулу добу 10 разів вдарив по Херсону, також було обстріляно Микільське, Кізомис, Білозерка, Дніпровське, Антонівка на Херсонщині та Очаків на Миколаївщині.

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"Внаслідок злочинних дій ворога пошкоджено СТО та будівлю бізнесцентру, 2 багатоповерхівки, близько двох десятків приватних будинків, 2 автомобілі, автопричеп, гараж та газогін. Постраждалих серед цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.

Ворог використав баражуючий ударний безпілотник типу "Ланцет", спрямовуючи удар по правобережжю Херсонщини. Окупанти запускають ударні дрони по прифронтових територіях вдень і вночі.

За минулу добу крім атаки дронами типу "Shahed-131/136", продовжували терор цивільного населення із застосуванням FPV-дронів та "Ланцет". Відповідно 9 і 1 таких ударів зафіксовано по населених пунктах Херсонської області, а саме: Станіслав, Садове, Михайлівка та Качкарівка.

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