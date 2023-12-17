На кордоні у Сумській та Харківській областях активізувались ДРГ, - Держприкордонслужба

Останнім часом спостерігаються непоодинокі спроби роботи ворожих ДРГ у Сумській та Харківській областях. Загроза ДРГ існує і на Чернігівщині

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ

"Диверсанти маючи відповідне озброєння та екіпірування, намагаються діяти скрито. Іноді діляться на кілька груп, здійснюючи відволікаючі маневри. Нерідко у місцях своєї роботи вони залишають вибухові пастки", – йдеться в коментарі.

Він сказав, що для протидії диверсантам залучаються протидиверсійні резерви, відпрацьовуються різні тактики своєчасного виявлення ДРГ, в тому числі інженерні перешкоди, засоби контролю та спостереження за місцевістю, аеророзвідка. Та додав, що одну з останніх ДРГ викрили в Сумській області.

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