ДТП у Словаччині: МЗС підтвердило аварію автобуса з українцями

Посольство України в Словаччині надає консульську допомогу українцям, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду поблизу населеного пункту Даргов. ДТП сталася за участі автобуса, який слідував за рейсом "Відень-Київ".

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"ДТП сталася за участю автобуса, який прямував за рейсом "Відень-Київ". В автобусі їхали 53 пасажири. Усі - громадяни України. 8 українців дістали травм середнього ступеня тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога, загрози їхньому життю немає", - зазначив Ніколенко.

За його словами, решту пасажирів було перевезено в місто Кошице, де очікують на запасний автобус. За інформацією посольства, він уже на шляху.

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"Українські консули взаємодіють зі словацькими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, тримають на контролі надання медичної допомоги травмованим українцям. Наші дипломати також проконтролюють, щоб інші пасажири прослідували до Києва на новому автобусі, наданому перевізником", - додав Ніколенко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у Словаччині перекинувся автобус з України з 53 пасажирами. Серед постраждалих є діти.