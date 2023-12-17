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Ворог зосередив на Бахмутському напрямку 80 тисяч військових, - пресофіцер 26-ї бригади Калашніков

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Ворог зосередив на Бахмутському напрямку 80 тисяч військових, - пресофіцер 26-ї бригади Калашніков
Наразі на Бахмутському напрямку армія РФ зосередила майже 80 тисяч військових.

Про це повідомив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Р. Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"На сьогодні можемо тут спостерігати приблизно 19 угруповань дивізійного рівня, 21 полк, 15 окремих батальйонів і 18 зведених тактичних підрозділів та рот. Загальна кількість, яка перебуває на нашому напрямку, досить значна - десь під 80 тисяч", - наголосив Калашніков.

За його словами, РФ на цьому напрямку не шкодує ні людей, ні озброєння, ні ресурсів.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    А что нам на это скажут один "гениальный" стратег и его подручный Сырский? Когда еще летом военные и Залужный просили там создать линии фортификаций вместо шапкозакидательства.

  • ігор тарчук
    Там Студія 95-ва работаєт.
    Друг Халуйстьян в якості рєжІсІрувальніка.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ото зєлєбобіків ''плавить'' від критики їхнього найвеличнішевшивого. Вже вилизують даже не приховуючись.
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