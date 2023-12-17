Ворог зосередив на Бахмутському напрямку 80 тисяч військових, - пресофіцер 26-ї бригади Калашніков

Наразі на Бахмутському напрямку армія РФ зосередила майже 80 тисяч військових.

Про це повідомив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Р. Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"На сьогодні можемо тут спостерігати приблизно 19 угруповань дивізійного рівня, 21 полк, 15 окремих батальйонів і 18 зведених тактичних підрозділів та рот. Загальна кількість, яка перебуває на нашому напрямку, досить значна - десь під 80 тисяч", - наголосив Калашніков.

За його словами, РФ на цьому напрямку не шкодує ні людей, ні озброєння, ні ресурсів.

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