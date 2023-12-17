Молдова розпочала військові навчання біля Придністров’я

17 грудня армія Молдови розпочала військові навчання неподалік українського кордону та окупованого РФ Придністров’я.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Молдови, інформує Цензор.НЕТ.

Військовослужбовці 22-го миротворчого батальйону будуть проводити навчання у Навчальному центрі Бульбоака, що знаходиться біля Придністров’я. Триватимуть навчання з 17 грудня по 22 грудня.

"У зв'язку з цим, у зазначений період буде організовано рух військової техніки національними дорогами", – зазначають у Міноборони.

Навчання військових проводитиметься відповідно до Плану підготовки національної армії на 2023 рік.

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