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"Київстар" про роботу мобільної мережі: Локальні складнощі все ще виникають

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"Київстар" про роботу мобільної мережі: Локальні складнощі все ще виникають
Наразі мобільний оператор "Київстар" все ще відновлює роботу послуг, однак деякі локальні складнощі досі виникають.

Про це розповіли в пресслужбі "Київстару", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Які послуги відновлені станом на сьогодні, 17 грудня:

- голосового зв'язку;

- роумінгу;

- мобільної передачі даних;

- "Домашнього інтернету";

- віртуальної приватної мережі (VPN).

Розпочато відновлення доступу до послуг M2M для бізнес-клієнтів. Зокрема, компанія якнайшвидше планує відновити послугу SMS.

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"Відновлення роботи послуг відбувається поступово, із дотриманням усіх вимог безпеки. Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів. У деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають локальні складнощі із доступністю "Домашнього Інтернету", - зауважила пресслужба.

На період стабілізаційних заходів, послуга мобільної передачі даних може працювати зі зниженою швидкістю.

Нагадаємо, зранку 12 грудня, в роботі оператора мобільного "Київстар" стався масштабний збій.

У "Київстарі" заявили про потужну хакерську атаку.

СБУ розслідує кібератаку. Розглядається версія про причетність спецслужб РФ.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Київстар у сраці: зв'язок є, однак інтернету майже немає. І це у найбільшому місті України!
  • Snegana
    я вважаю, що київстар економив на кіберзахисті, от і маємо таку погану ситуацію, далі - чому вони стали монополістами? Чому держава це допустила? Треба подати позов проти київстара, щоб вони сплатили всім компенсацію за завдану шкоду чи хоч би до бюджету нехай сплатять штраф! та дати пільгові умови для заходу на наш ринок інших просунутих європейських чи американських (не пов'язаних із рашкою, не турецьких та подібних) операторів мобільного зв'язку!
  • Yuriy 6635ca30
    хде ссмс ?
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