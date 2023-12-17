"Київстар" про роботу мобільної мережі: Локальні складнощі все ще виникають
Про це розповіли в пресслужбі "Київстару", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Які послуги відновлені станом на сьогодні, 17 грудня:
- голосового зв'язку;
- роумінгу;
- мобільної передачі даних;
- "Домашнього інтернету";
- віртуальної приватної мережі (VPN).
Розпочато відновлення доступу до послуг M2M для бізнес-клієнтів. Зокрема, компанія якнайшвидше планує відновити послугу SMS.
"Відновлення роботи послуг відбувається поступово, із дотриманням усіх вимог безпеки. Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів. У деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають локальні складнощі із доступністю "Домашнього Інтернету", - зауважила пресслужба.
На період стабілізаційних заходів, послуга мобільної передачі даних може працювати зі зниженою швидкістю.
Нагадаємо, зранку 12 грудня, в роботі оператора мобільного "Київстар" стався масштабний збій.
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