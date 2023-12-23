Міносвіти розробило посібник "Як говорити про російсько-українську війну у школі?"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Міністерство освіти і науки розробило посібник "Як говорити про російсько-українську війну у школі? Уроки стійкості, боротьби та перемог". Його мета — сприяти у формуванні громадянської позиції в учнів і учениць, навчити розрізняти факти і фейки, не піддаватися маніпуляціям і ворожій пропаганді.
Зазначається, що вчителям посібник допоможе розповісти про перебіг російсько-української війни, пояснити школярам, чому виникають війни, розвивати навички медіаграмотності.
Для зручності педагогів посібник розділений на блоки інформації, які призначені для учнів початкової, середньої та старшої школи.
Ці матеріали можна використовувати, щоб провести виховну або класну годину, уроки громадянської та історичної, мовно-літературної освітніх галузей тощо.
Завантажуйте посібник тут.