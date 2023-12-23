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Міносвіти розробило посібник "Як говорити про російсько-українську війну у школі?"

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Міносвіти розробило посібник "Як говорити про російсько-українську війну у школі?"
Міністерство освіти і науки розробило посібник, який допоможе педагогам говорити з учнівством про війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Міністерство освіти і науки розробило посібник "Як говорити про російсько-українську війну у школі? Уроки стійкості, боротьби та перемог". Його мета — сприяти у формуванні громадянської позиції в учнів і учениць, навчити розрізняти факти і фейки, не піддаватися маніпуляціям і ворожій пропаганді.

Зазначається, що вчителям посібник допоможе розповісти про перебіг російсько-української війни, пояснити школярам, чому виникають війни, розвивати навички медіаграмотності.

Для зручності педагогів посібник розділений на блоки інформації, які призначені для учнів початкової, середньої та старшої школи.

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Ці матеріали можна використовувати, щоб провести виховну або класну годину, уроки громадянської та історичної, мовно-літературної освітніх галузей тощо.

Завантажуйте посібник тут.

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Топ коментарі

  • Victor Elkun d8d06a32
    Якщо вчитель ватний , то ніякий посібник йому не допоможе , а точнійше тим діточкам , яким він локшину буде вішати на вуха . А якщо це справжній вчитель , то йому тим більш не потрібні ніяки "інструкції" від міністерств недолугого й невігласького уряду .

    Це все одно , що десь так в 1825 році вийшов би посібник для Тараса Григоровича : "як писати вірши" ...
  • Дмитро Хлопченко 75ecbe50
    Скіко бабла списали?
  • Small Jerboa
    Головне, що потрібно у тому підручнику, це:
    "На армію грошей немає".
    "Підноси брешуть про напад".
    "Не панікуйте, готуйтесь до шашликів та свят".
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