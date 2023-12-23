Міносвіти розробило посібник "Як говорити про російсько-українську війну у школі?"

Міністерство освіти і науки розробило посібник, який допоможе педагогам говорити з учнівством про війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Міністерство освіти і науки розробило посібник "Як говорити про російсько-українську війну у школі? Уроки стійкості, боротьби та перемог". Його мета — сприяти у формуванні громадянської позиції в учнів і учениць, навчити розрізняти факти і фейки, не піддаватися маніпуляціям і ворожій пропаганді.

Зазначається, що вчителям посібник допоможе розповісти про перебіг російсько-української війни, пояснити школярам, чому виникають війни, розвивати навички медіаграмотності.

Для зручності педагогів посібник розділений на блоки інформації, які призначені для учнів початкової, середньої та старшої школи.

Читайте також: В Україні за підтримки ЮНІСЕФ запустили онлайн-курс "Як навчати дітей мінної безпеки", - МОН

Ці матеріали можна використовувати, щоб провести виховну або класну годину, уроки громадянської та історичної, мовно-літературної освітніх галузей тощо.

Завантажуйте посібник тут.