Міноборони розглядає можливість запрошувати в ТЦК через електронні сповіщення, - Умєров
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Міністерство оборони України розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитися у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки через електронне сповіщення. Подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю Суспільному.
"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково", - зазначив міністр.
Водночас він сказав, що подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном: "Якщо ми вже ухвалимо рішення щодо категорій, запрошення надішлемо усім".
Умєров додав, що МО працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.