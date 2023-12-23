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Міноборони розглядає можливість запрошувати в ТЦК через електронні сповіщення, - Умєров

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Міноборони розглядає можливість запрошувати в ТЦК через електронні сповіщення, - Умєров
Міністерство оборони України розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитися у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки через електронне сповіщення. Подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю Суспільному.

"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково", - зазначив міністр.

Водночас він сказав, що подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном: "Якщо ми вже ухвалимо рішення щодо категорій, запрошення надішлемо усім".

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Умєров додав, що МО працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

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Топ коментарі

  • Gal
    Демократія, убоге, то, в першу чергу, відповідальність влади перед тими, хто її вибрав. А в час війни потрібен лідер, в якого є хоч якась тяма, що і як робити. Тяма, ціль, бажання і можливість вести за собою, а не в бункері, тваринко зелена, відосіки записувати.
    Довбні вирішили шапіто влаштувати і що, весело, тварюко? За що та зелена мерзота не візьметься, до чого не дотягне свої рученята, всюди задниця. От нахрена, придурку було воєнкомів під одну гребінку? От чому у вас постійні скандали і зашквари? Ну чому, сучища ви зелені, дійсно, дорослим не дасьте хоч тепер порядок підтримувати. Але ж ні, в недозрілого наполеончика забави влаштовуєте, мерзото. Ти сучище, на цвинтарі давно було? А ти піди, гнидо, подивись, що коштує та вся ваша забава.
  • govtva
    Вот с своих мажоров пусть и начинают.
  • Al Kap
    Умеров, ти трусами вже усіх бійців забезпечив? Чи ще волонтери возять?

    Куди ти пхаешь носа?!
    Забезпечуй усіх військових одягом, взуттям, іжаею, приладами обігріву, захисними маскхалатами, медичними засобами, тощо.

    Втебе работи- море!
    Працюй ( те)!
    А не піарься.
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