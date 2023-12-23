Мер Лондона вирішив таки передати Україні автівки, які здали на брухт

Мер Лондона Садік Хан передумав і заявив, що підтримує схему відправлення в Україну повнопривідних автомобілів, які в іншому випадку були б списані на брухт за програмою утилізації ULEZ.

Про це повідомило британське видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Мер Лондона раніше не підтримував передачу Україні автомобілів, які не відповідали вимогам ULEZ, оскільки, за його словами, це не принесло б користі лондонцям в екологічному, економічному та соціальному плані.

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Однак після кампанії у ЗМІ та численних закликів Хан змінив свою думку і попросив міністра транспорту Марка Гарпера надати "можливість лондонцям та іншим громадянам по всій країні пожертвувати Україні придатні для використання автомобілі через схему утилізації".

У листі до Гарпера, який мер Лондона написав разом ексміністром оборони Беном Воллесом, йдеться, що передача авто Україні стала б можливою, якби були змінені відповідні національні правила.

ULEZ має на меті очистити повітря Лондона, вимагаючи від водіїв транспортних засобів з високим рівнем викидів у місті сплачувати збір у розмірі 12,50 фунтів. Мешканці Лондона можуть отримати до 2,000 фунтів стерлінгів компенсації в обмін на утилізацію свого автомобіля, якщо він не відповідає стандартам викидів ULEZ. Під дію програми підпадають, як правило, повнопривідні авто й пікапи.

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"Ми сподіваємося, що ви співпрацюватимете з нами, щоб дати можливість лондонцям та іншим жителям країни отримати гроші за те, що вони приберуть забруднюючі транспортні засоби з вулиць наших міст, надаючи при цьому життєво важливу підтримку народу України", – написали Хан та Воллес.

Раніше експрем’єр Борис Джонсон, який був попередником Хана на посаді мера Лондона, назвав відмову міського голови Лондона передавати авто Україні "дріб'язковою і смішною".

"Українці більш ніж здатні самі вирішити проблеми з якістю повітря, їм потрібна допомога, щоб перемогти загрозу, яка є набагато небезпечнішою, і це президент Путін. Дії Хана здаються надзвичайними", – заявляв Джонсон.

У грудні Хан написав лист меру Києва Віталію Кличку, заявивши, що не дозволить відправляти в Україну машини, які готуються до утилізації.

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Напередодні міністр із питань вирівнювання можливостей, ЖКГ та громад Великої Британії Майкл Гоув у відкритому листі закликав Хана передати Україні автівки, які не відповідають екологічним вимогам та підлягають утилізації.