Новини • Допомога Україні

Мер Лондона вирішив таки передати Україні автівки, які здали на брухт

13 85378
Мер Лондона вирішив таки передати Україні автівки, які здали на брухт
Мер Лондона Садік Хан передумав і заявив, що підтримує схему відправлення в Україну повнопривідних автомобілів, які в іншому випадку були б списані на брухт за програмою утилізації ULEZ.

Про це повідомило британське видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Мер Лондона раніше не підтримував передачу Україні автомобілів, які не відповідали вимогам ULEZ, оскільки, за його словами, це не принесло б користі лондонцям в екологічному, економічному та соціальному плані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мер Лондона Хан відмовив у наданні Києву автівок, які здали на брухт. Каже, що це не принесе користь лондонцям

Однак після кампанії у ЗМІ та численних закликів Хан змінив свою думку і попросив міністра транспорту Марка Гарпера надати "можливість лондонцям та іншим громадянам по всій країні пожертвувати Україні придатні для використання автомобілі через схему утилізації".

У листі до Гарпера, який мер Лондона написав разом ексміністром оборони Беном Воллесом, йдеться, що передача авто Україні стала б можливою, якби були змінені відповідні національні правила.

ULEZ має на меті очистити повітря Лондона, вимагаючи від водіїв транспортних засобів з високим рівнем викидів у місті сплачувати збір у розмірі 12,50 фунтів. Мешканці Лондона можуть отримати до 2,000 фунтів стерлінгів компенсації в обмін на утилізацію свого автомобіля, якщо він не відповідає стандартам викидів ULEZ. Під дію програми підпадають, як правило, повнопривідні авто й пікапи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оголошено тендер на закупівлю 1016 позашляховиків для ЗСУ, - Міноборони

"Ми сподіваємося, що ви співпрацюватимете з нами, щоб дати можливість лондонцям та іншим жителям країни отримати гроші за те, що вони приберуть забруднюючі транспортні засоби з вулиць наших міст, надаючи при цьому життєво важливу підтримку народу України", – написали Хан та Воллес.

Раніше експрем’єр Борис Джонсон, який був попередником Хана на посаді мера Лондона, назвав відмову міського голови Лондона передавати авто Україні "дріб'язковою і смішною".

"Українці більш ніж здатні самі вирішити проблеми з якістю повітря, їм потрібна допомога, щоб перемогти загрозу, яка є набагато небезпечнішою, і це президент Путін. Дії Хана здаються надзвичайними", – заявляв Джонсон.

У грудні Хан написав лист меру Києва Віталію Кличку, заявивши, що не дозволить відправляти в Україну машини, які готуються до утилізації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Управління держохорони купило елітні позашляховики Toyota з мигалками по 2 мільйони за штуку

Напередодні міністр із питань вирівнювання можливостей, ЖКГ та громад Великої Британії Майкл Гоув у відкритому листі закликав Хана передати Україні автівки, які не відповідають екологічним вимогам та підлягають утилізації.

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Оце непогано! Якщо повноприводний - значить має купу переваг після невеликих переробок
    - зенітна "тачанка" (12,7 -14,5 мм або ПЗРК)
    - прожекторна установка
    - протитанкова "літучка зі "Стугною" чи іншим ПТРК
    - санітарка (справа від водія - місце під ноші для "лежачого" зліва - для двох "сидячих")
    - транспортна "літучка" для перевезення *********** та продуктів харчування
  • Dust
    ну що ж, дякуємо, містер Хан !

    а ще щира подяка Кличу, друзям України Борису Джонсону та Бену Волесу, англійській пресі , ну і, звісно, самим лондонцям !

    робіт чистішим повітряв Лондоні, а ЗСУ зробить чистою землю Україну
  • Anatoly e5c219b9
    Дякую Віталію Кличко шо всетаки домігся передачі б\у транспорта.І хто каже що це мотлох я не завідую.Тупоє стадо кліков наклаві гаджета невже не розуміє що навіть старий мотлох це вивезені поранені ,яким врятують життя.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини