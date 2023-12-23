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Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах: Суд арештував без права застави керівника управління Міноборони з організації виробництва боєприпасів

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Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах: Суд арештував без права застави керівника управління Міноборони з організації виробництва боєприпасів
Шевченківський райсуд Києва відправив під варту керівника Головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спеціального призначення Міністерства оборони, підозрюваного у розкраданні 1,5 млрд грн на закупівлі артснарядів.

Про це Суспільному повідомили у столичній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомили у прокуратурі, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 19 лютого 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виявлено спробу розкрадання посадовцем Міноборони 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів, - СБУ (оновлено)

Вчора, 22 грудня 2023 року, СБУ повідомила, що виявила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У результаті комплексних заходів у Києві затримано керівника Головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спеціального призначення Міністерства оборони, який причетний до оборудки. За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецімпортером "Прогрес" на придбання оптової партії артилерійських снарядів. Згодом новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала прямий контракт на постачання цих самих артснарядів з виробником. Проте фігурант справи, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецімпортером "Прогрес". Більше того, після пролонгації "старого" договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником. Наразі, фахівці Міністерства оборони працюють над тим, щоб повернути перераховані кошти державі.

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Топ коментарі

  • CrossFirenko
    Знайшли стрілочника. Без візування Рєзнікова такі контракти начальник управління не має права укладати. Але Рєзніков при найменшомій спробі його зробити крайнім ясно сказав Єрмаку- "Я нічого не накручував. Що мені з Офісу казали, те я і підписував. Тож розбирайтесь в Офісі, хто кому накручував". Тому для ОПи він цінний фрукт.
  • drewnedrew
    Как обычно... Кто, что, когда? Все лица на всех фотках замазаны, никаких фио, никакой конкретики. По сути новость абсолютно пустая и не несущая никакой смысловой нагрузки. Хотя чему удивляться, если "Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, Міноборони". Очередная клоунада чтобы показать что мол смотрите, мы "типа работаем"
  • Grade
    Посол в Кабо-Верде
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