Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах: Суд арештував без права застави керівника управління Міноборони з організації виробництва боєприпасів
Про це Суспільному повідомили у столичній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомили у прокуратурі, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 19 лютого 2024 року.
Вчора, 22 грудня 2023 року, СБУ повідомила, що виявила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У результаті комплексних заходів у Києві затримано керівника Головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спеціального призначення Міністерства оборони, який причетний до оборудки. За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецімпортером "Прогрес" на придбання оптової партії артилерійських снарядів. Згодом новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала прямий контракт на постачання цих самих артснарядів з виробником. Проте фігурант справи, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецімпортером "Прогрес". Більше того, після пролонгації "старого" договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником. Наразі, фахівці Міністерства оборони працюють над тим, щоб повернути перераховані кошти державі.