Польські перевізники продовжать блокаду кордону на Різдво

Польські перевізники на КПП "Дорогуськ" заявили, що блокуватимуть кордон з Україною і на Різдво, і пропускатимуть лише по одній комерційній вантажівці кожні три години замість трьох щогодини.

Про це заявила агентству Reuters Едита Озигала, один з лідерів протесту далекобійників у Дорогуську, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми посилюємо протест, пропускаючи лише одну вантажівку кожні три години", – сказала вона, додавши, що перевезення гуманітарної допомоги та військової техніки не блокується.

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Її заява прозвучала на тлі згоди польських фермерів, які блокують перехід "Медика-Шегині", призупинити свій протест від ранку 24 грудня.

Цього тижня польські далекобійники після короткої перерви відновили блокаду КПП у Дорогуську. За даними Митної служби Польщі, в суботу очікування на переході становило 77 годин.

Також заблокованими польськими перевізниками залишаються прикордонні переходи в Гребенному та Корчовів, де блокувальники пропускають кілька автомобілів на годину.

Заступник міністра інфраструктури Польщі заявив у п'ятницю після зустрічі в Києві, що він сподівається, що протести перевізників на кордоні з Україною може завершитись до кінця року.

У той же час представники Міністерства інфраструктури Польщі й українського Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури під час зустрічі в Києві у п’ятницю, 22 грудня, узгодили план дій для розблокування кордону.