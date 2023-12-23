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На Херсонщині 10 "волонтерів" отримали дозвіл на виїзд за кордон і не повернулися, - ОВА

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На Херсонщині 10 "волонтерів" отримали дозвіл на виїзд за кордон і не повернулися, - ОВА
На Херсонщині 10 осіб від двох благодійних організацій скористалися системою "Шлях" і не повернулися, поліція зараз вивчає ситуацію.

Про це у відеозверненні в телеграмі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, не всі, хто називає себе благодійниками, такими є насправді. Мною були видані розпорядження про дозвіл на перетин кордону для представників організацій "Єдина Україна" та "Аджалик". Вони виїхали за межі країни і привезли обіцяну гуманітарну допомогу, зробили фото, відзвітували. Однак після цього вирішили вдруге виїхати і не повернулися назад. Нині розпорядження про їх виїзд скасовані. Також звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити факт незаконного виїзду", – розповів Прокудін.

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Він наголосив, що дві названі організації більше не отримують погоджень на виїзд їхніх представників за кордон. Прокудін закликав громадян не співпрацювати з ними.

Також відповідні звернення він направив до колег з інших ОВА та до міністерств, щоб вони не надавали цим двом організаціям дозволів на перетин кордону.

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    "Успішні та красиві" дуже расстраіваются, коли дізнаються, що комусь вдається зробити те, що вони вважали тільки своєю прерогативою.
  • shana
    не повернувся -майно на продаж гроші на ЗСУ - дупутатів теж стосується.
  • MrStepanovM
    где Колихаєв? где "волонтерит"?
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