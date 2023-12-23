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100 дронів вирушають до захисників Авдіївки - у 53-тю бригаду, - Кличко

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100 дронів вирушають до захисників Авдіївки - у 53-тю бригаду, - Кличко
До Києва прибула наступна партія FPV-дронів, які брати Клички придбали для захисників Авдіївки. Ці 100 безпілотників призначаються для 53 Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Отримали наступну партію FPV-дронів, які замовляли з братом Володимиром. 100 пташок оперативно вирушать в 53-тю бригаду під Авдіївку", - написав Віталій Кличко у Telegram-каналі.

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Мер також повідомив, скільки коштів з бюджету Києва у 2023 році витрачено на закупівлю дронів для військових.

"Що стосується допомоги столичної громади. Зазначу, що з бюджету столиці цього року на закупівлю дронів, на запити ЗСУ, Генштабу та Міноборони, місто виділило 1 мільярд 550 мільйонів гривень", - зазначив Кличко.

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Раніше повідомлялося, що 100 дронів, які брати Клички придбали для оборонців Авдіївки, вже отримали бійці 47 Окремої механізованої бригади "Маґура".

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Топ коментарі

  • Dima30
    Те, що ми отримали і отримуємо зброю від Німеччини багато в чому заслуга братів Кличко хочу їм за це подякувати, вони зробили там те, що мав зробити дипломатичний корпус. Якби ОПа не ставила перепони відомим людям які можуть зрушити гори то ми б мали ще більше підтримки.Порошенко нещодавно мав вирушити до США де на нього чекали інтенсивні переговори впливовими людьми,його тупо не випустили через вказівку самі знаєте кого.
  • Старый Котяра 91554d72
    Що за самодіяльність! Брати Кличко дрони надсилають, волонтери від рук відбилися, Залужний ігнорує вказівки з ОП, а що говорити про "клятого Порошенко" - той взагалі розперезався, і чим може допомагає військовим.
    І жоден не подякував найвеличнішому, а це підриває куці залишки авторитету, і цим дуже ображає Боневтіка.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    А у Зєлі 25 тисяч дронів лежать на складах. І винуваті в цьому призначені ним гниди.

    Інакше він назвав би прізвища цих гнид, назвав би їх бандитами, як любить робити цей юрЬІст.
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