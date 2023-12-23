Маємо суттєвий прогрес у контексті безпекових гарантій Україні від партнерів, - ОП
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".
"Ми маємо суттєвий прогрес саме на треку забезпечення Україні безпекових гарантій. Напрямок безпекових гарантій і Формула миру - це один з найбільш вагомих здобутків зовнішньої політики України цього року. І по обидвох цих напрямках ми маємо суттєвий прогрес", - зазначив Сибіга.
За його словами, в основу Спільної декларації G7 про підтримку України, яка була укладена 12 липня цього року, лягло розуміння того, що Україна є невід'ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону. "І саме такий підхід сповідують наші союзники, і саме це було відображено у Спільній декларації про довгострокові безпекові гарантії і економічну підтримку України", - сказав заступник керівника ОП.
Він зауважив, що на сьогодні уже 31 держава приєдналась до декларації G7. З них - 10 держав приєдналося в перший день, 20 держав у перший місяць.
"Зараз розпочато двосторонні переговори з усіма цими державами, а з деякими уже проведено і по два раунди переговорів і навіть уже вийшли на проєкти конкретних документів. Ще 15 держав висловили намір щодо започаткування консультацій з Україною стосовно укладення цих двосторонніх договорів", - розповів Сибіга.
Він нагадав, що з 27 країн Євросоюзу лише 6 наразі не приєдналися до Спільної декларації. Це Австрія, Хорватія, Польща, Угорщина, Словаччина та Мальта. Однак Україна, за словами заступника керівника ОП, зараз активно працює з цими партнерами.
За його словами, під час візиту в Україну новопризначеного міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського обговорювалося питання приєднання Польщі до Спільної декларації "Групи семи" щодо безпекових гарантій.
"Питання приєднання Польщі до Спільної декларації G7 про підтримку України порушувалось під час візиту в Україну міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Воно буде предметом подальших наших консультацій", - сказав Сибіга.
Він зазначив, що під час розмови були доведені очікування української сторони і заслухано позицію польської сторони.
Сибіга також розповів, що фактично з перших днів повномасштабної війни почалися розмірковування, яким чином посилити безпеку України, яким чином посилити стійкість України спільно з нашими партнерами, адже вони чітко сприймають безпеку України як невід'ємну складову євроатлантичної безпеки.
І ця декларація означає непохитну, довготермінову підтримку України нашими союзниками і відданість підтримці вільної, сильної України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також підтримці України, яка відновлює свою економіку, захищає своїх громадян, прагне до інтеграції в євроатлантичну спільноту", - зазначив він.
Крім цього, за словами Сибіги, Спільна декларація містить конкретні довгострокові зобов'язання і домовленості в сфері безпеки з пріортитеністю в оборонній підтримці України на суші, в повітрі і на морі.