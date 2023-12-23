Маємо суттєвий прогрес у контексті безпекових гарантій Україні від партнерів, - ОП

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга заявляє, що Україна має суттєвий прогрес у контексті безпекових гарантій від партнерів, зараз ведуться переговори про укладення двосторонніх договорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Ми маємо суттєвий прогрес саме на треку забезпечення Україні безпекових гарантій. Напрямок безпекових гарантій і Формула миру - це один з найбільш вагомих здобутків зовнішньої політики України цього року. І по обидвох цих напрямках ми маємо суттєвий прогрес", - зазначив Сибіга.

За його словами, в основу Спільної декларації G7 про підтримку України, яка була укладена 12 липня цього року, лягло розуміння того, що Україна є невід'ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону. "І саме такий підхід сповідують наші союзники, і саме це було відображено у Спільній декларації про довгострокові безпекові гарантії і економічну підтримку України", - сказав заступник керівника ОП.

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Він зауважив, що на сьогодні уже 31 держава приєдналась до декларації G7. З них - 10 держав приєдналося в перший день, 20 держав у перший місяць.

"Зараз розпочато двосторонні переговори з усіма цими державами, а з деякими уже проведено і по два раунди переговорів і навіть уже вийшли на проєкти конкретних документів. Ще 15 держав висловили намір щодо започаткування консультацій з Україною стосовно укладення цих двосторонніх договорів", - розповів Сибіга.

Він нагадав, що з 27 країн Євросоюзу лише 6 наразі не приєдналися до Спільної декларації. Це Австрія, Хорватія, Польща, Угорщина, Словаччина та Мальта. Однак Україна, за словами заступника керівника ОП, зараз активно працює з цими партнерами.

За його словами, під час візиту в Україну новопризначеного міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського обговорювалося питання приєднання Польщі до Спільної декларації "Групи семи" щодо безпекових гарантій.

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"Питання приєднання Польщі до Спільної декларації G7 про підтримку України порушувалось під час візиту в Україну міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Воно буде предметом подальших наших консультацій", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що під час розмови були доведені очікування української сторони і заслухано позицію польської сторони.

Сибіга також розповів, що фактично з перших днів повномасштабної війни почалися розмірковування, яким чином посилити безпеку України, яким чином посилити стійкість України спільно з нашими партнерами, адже вони чітко сприймають безпеку України як невід'ємну складову євроатлантичної безпеки.

І ця декларація означає непохитну, довготермінову підтримку України нашими союзниками і відданість підтримці вільної, сильної України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також підтримці України, яка відновлює свою економіку, захищає своїх громадян, прагне до інтеграції в євроатлантичну спільноту", - зазначив він.

Крім цього, за словами Сибіги, Спільна декларація містить конкретні довгострокові зобов'язання і домовленості в сфері безпеки з пріортитеністю в оборонній підтримці України на суші, в повітрі і на морі.

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