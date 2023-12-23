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Протягом 23 грудня росіяни завдали 11 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили 21 обстріл із РСЗВ, - Генштаб

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Протягом 23 грудня росіяни завдали 11 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили 21 обстріл із РСЗВ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 23 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: " Ворог завдав 11 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура".

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