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Через погоду посилилася проблема з мишами на передовій, - розвідка Британії

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Через погоду посилилася проблема з мишами на передовій, - розвідка Британії
Протягом останніх тижнів як українські, так і російські війська страждають від надзвичайної кількості щурів та мишей на деяких ділянках лінії фронту.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії щодо російсько-української війни, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Цьогорічна м'яка осінь, а також достатня кількість їжі з полів, що залишилися необробленими через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів, зазначено в огляді.

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Оскільки на вулиці стало холодніше, тварини, ймовірно, шукають притулку в транспортних засобах та на оборонних позиціях. Гризуни створюють додатковий тиск на моральний дух бійців на передовій, заявляють британські оглядачі.

Крім того, гризуни становлять небезпеку для військової техніки, перегризаючи кабелі – як це було зафіксовано в цьому ж районі під час Другої світової війни.

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За неперевіреними даними, йдеться в огляді, в російських підрозділах почастішали випадки захворювань, які військові пов'язують з проблемою гризунів.

Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Я притіг реально дикого кота- скільки рук і ніг покусаних! Він тільки мене не кусає, а оскільки котик реально гарнюній, погладити бажання виникає у всіх. Мишей зараз поменшало вдесятеро, але є проблема- він їсть виключно курячу печінку, м'яско варене... Трупики мишей доводиться збирати тричі на добу.
  • 18c49ed2
    Обычно охотницы - это кошки. Но тогда будет проблема котят Хотя знаю одну стерилизованную кошку, которая просто мастерски давит мышей и крыс, и складывает их на виду. Типа "видите я не даром тут харчуюсь".
  • Sergey Osadchy 414e3e38
    Та то багато котиків так роблять. Якось у моєї тещі вже давненько назад жив такий собі Мурчик (ще не бачив такого коротенького доросло котика). Якраз під осінь - кожен день (!) ранком виходиш з хати - до 10ти мишей задушених. Ще й рядочком поскладає.
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