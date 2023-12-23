Через погоду посилилася проблема з мишами на передовій, - розвідка Британії
Про це йдеться в огляді Міноборони Британії щодо російсько-української війни, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Цьогорічна м'яка осінь, а також достатня кількість їжі з полів, що залишилися необробленими через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів, зазначено в огляді.
Оскільки на вулиці стало холодніше, тварини, ймовірно, шукають притулку в транспортних засобах та на оборонних позиціях. Гризуни створюють додатковий тиск на моральний дух бійців на передовій, заявляють британські оглядачі.
Крім того, гризуни становлять небезпеку для військової техніки, перегризаючи кабелі – як це було зафіксовано в цьому ж районі під час Другої світової війни.
За неперевіреними даними, йдеться в огляді, в російських підрозділах почастішали випадки захворювань, які військові пов'язують з проблемою гризунів.