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Ізраїль не зупинить операцію в Газі, поки не буде досягнуто мети, - Нетаньяху відповів Байдену

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Ізраїль не зупинить операцію в Газі, поки не буде досягнуто мети, - Нетаньяху відповів Байдену
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію ізраїльського прем'єра.

"Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху сьогодні ввечері поговорив із президентом США Джо Байденом і висловив йому подяку за позицію США в Раді Безпеки ООН", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Нетаньяху дав зрозуміти, що Ізраїль продовжуватиме війну, поки всі його цілі не будуть досягнуті. Серед них - повалення терористичного угруповання ХАМАС і повернення додому заручників, яких утримують палестинські терористи в Секторі Газа.

Також читайте: Наразі немає жодних домовленостей з ХАМАС щодо звільнення заручників, - Нетаньягу

7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня. Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza be0cf654
    Если гуманоид , вместо того, шоб обеспечить своим детям нормальную жизнь, сам мечтает и их учит убить Украинца/Еврея, то они ВСЕ рашисты/хамас.И в смерти своих детей они виноваты САМИ.
    PS. Про "аллею ангелов" в оккупированном дикарями Донецке тоже будете рыдать?
  • Maxim Ak-Murza be0cf654
    Не манiпулюю аж нi разу. Пiдтримка xамас в "палестiне" приблизно така ж само, як пiдтримка ***** на помойке. Тобто, анi в хамасстане, анi на помойке жодних мирних жителев геть нема.
  • Сергій Шешеня
    Ми теж зможемо легко знищити якесь Придністров'я, ще і вийобуватися при цьому, як Ізраіль.
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