Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Російські окупанти 15 разів безуспішно штурмували плацдарм у Кринках, - Генштаб

3 05019
Російські окупанти 15 разів безуспішно штурмували плацдарм у Кринках, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармі на правому березі Дніпра поблизу Херсону 23 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 15 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни 17 разів безуспішно штурмували плацдарм у Кринках на правому березі Дніпра, - Генштаб

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Victor Victor a2a094ae
    Вбивати.
  • ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини