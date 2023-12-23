Шольц виявив майстерність із Орбаном, його уряд робить все правильно, - посол України Макеєв
Про це він повідомив у ефірі місцевого радіо rbb24 Inforadio, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, "дипломатична майстерність" Шольца, який переконав угорського прем'єра Віктора Орбана не брати участь у голосуванні, дала старт переговорам щодо вступу України до ЄС.
Макеєв подякував німецькому уряду за підтримку України. "У цього уряду все гаразд з головою", – образно сказав дипломат, висловивши при цьому побажання, щоб Німеччина взяла на себе роль одного з лідерів у наданні допомоги.
"Його уряд робить все правильно. Німці повинні усвідомлювати, що допомагати Україні — в їхніх інтересах, оскільки РФ становить загрозу миру у всій Європі. Допомога Україні важлива і для захисту від російської агресивної війни, і для відновлення повоєнної розрухи", — заявив Макеєв.
Він зазначив, що Україні потрібно більше зброї для перелому у війні.
"Важливо вже зараз задуматися про відновлення. Ми не можемо чекати до кінця війни. Нам потрібно все відновлювати вже сьогодні. І тут лідерська роль Німеччини є дуже важливою", — резюмував дипломат.