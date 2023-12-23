Фінансової катастрофи у січні не буде, Україна отримала допомогу від партнерів, - "слуга народу" Гетманцев

Україна продовжує отримувати фінансову підтримку від партнерів, тому фінансової катастрофи у січні не буде.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, "слуга народу" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

"Україна продовжує отримувати підтримку від наших партнерів.



З наближенням нового року все частіше мені ставлять питання про січень, у якому має статись "апокаліпсис" нібито через закінчення у нас коштів.



Тому хочу публічно усіх заспокоїти – фінансової катастрофи у січні не буде.



Ми маємо надходження допомоги за різними напрямками.

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На підтримку державного бюджету та фінансування видатків з нього, зокрема соціальних, на підтримку сфер освіти, охорони здоров’я та інших:

-1,5 млрд. євро останнього траншу макрофінансової допомоги від ЄС у рамках програми 2023 року;

-1,34 млрд. доларів (тиждень тому) від Світового банку (фінансування забезпечено Японією, Швейцарією та США);

-900 млн. доларів позики від Уряду Японії через проект "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE);



На проекти відновлення:

-150 млн. євро безповоротної фінансової допомоги від ЄС у рамках двосторонньої угоди про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)";

-99,6 млн. євро допомоги від ЄІБ на реконструкцію близько 200 об'єктів у 18 областях

-52,4 млн. доларів гранту Японії в рамках проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

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На зміцнення та захист стабільної роботи енергосистеми:

-150 млн. євро від ЄБРР для підтримки НЕК "Укренерго" у проходженні опалювального сезону;

-Італія приєднається до ініціативи ЄБРР, додавши 10 млн. євро грантових коштів до згаданих 150 млн. євро;

-ще 88,5 млн. євро від Німеччини для Фонду підтримки енергетики України.



Військова підтримка:

-240 млн. євро спільного шведсько-данського пакету військової допомоги (БМП шведського виробництва, гібрид бронетранспортера та шведських БМП CV90, запчастини, боєприпаси);

-106 млн. євро військової допомоги від Фінляндії (вже 21 пакет, зміст традиційно не розкривається).

Маємо ще 102 млн. євро багатопрофільної підтримки від Нідерландів (гуманітарні потреби, розмінування, відновлення інфраструктури, підтримка енергетики).

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Особливо наголошу – це рішення про допомогу і кошти, які вже передані Україні протягом лише останнього тижня", - розповів Гетманцев.