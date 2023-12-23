Вичавлюємо людей зі старими практиками, - Умєров про закупівлі в Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що з міністерства "вичавлюють" людей зі "старими практиками".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров заявив у інтерв'ю Суспільному, відповідаючи на питання про реформу закупівель у Міноборони

"Питань дуже багато і проблем теж багато. Ми вичавлюємо всіх цих людей зі старими практиками. І ви будете багато чути речей, які ми робимо, будете чути багато звинувачень на нашу адресу, тому що вичавлюємо цих людей", - підкреслив він.

За словами міністра, у відомстві створили Департамент закупівельної політики, щоб розробити політику закупівель, запустити окремі агенції з летальних закупівель і нелетальних.

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Тепер, зазначив Умєров, якщо Україна отримує міжнародну технічну допомогу, то видно, як і від кого вона йде.

"Ми теж запропонували, що будемо дуже відкритими до певного контуру, щоб вони також передивилися наші прямі контракти, які з ким укладені, за скільки і так далі. Щоб вони допомогли відбудувати внутрішній ризик менеджмент, комплаєнс і процедури. На жаль, закупки постійно були політизовані. Дуже багато старих практик, які не відповідають сьогоденню і вони повинні змінюватися. Тобто ми зробили багато, але недостатньо. І найбільш ризиковане те, що перехідний період ще не закінчився", — сказав міністр.

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Він також зазначив, що у Міністерстві провели зміну кадрів, замінили майже всіх заступників міністра — залишили лише одного. Він відповідає за військовий компонент, а не за закупівлі.

"Ми перезавантаження на верхньому рівні зробили. І зараз це вже відповідальність моїх нових заступників, щоб перезавантажити всю вертикаль. Тобто горизонтальне перезавантаження ми вже зробили. Зараз найближчими тижнями-місяцями їхнє завдання буде перезавантажити ці вертикалі. І вони вже почали робити це. Я вважаю, що вони роблять це повільно. Це повинно бути швидко, чітко, безкомпромісно", — сказав Умєров.

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