В УГКЦ не благословлятимуть одностатеві пари, декларація Папи Франциска не стосується Східних Церков, - глава церкви Святослав
Вона стосується латинської, а не східних католицьких церков, заявив глава УГКЦ блаженніший митрополит Святослав, передає Цензор.НЕТ.
"Декларація не розглядає питання католицької віри чи моралі, у ній не подаються жодні приписи Кодексу канонів для Східних Церков та не згадуються східні християни", – зазначив він.
За його словами, поняття "благословення" в УГКЦ та латинській церкві є відмінними. У візантійському обряді воно означає схвалення, дозвіл чи навіть наказ.
"Очевидно, що благословення з боку священнослужителя завжди має євангелізаційний і катехитичний вимір, тому в жодному разі не може суперечити вченню Католицької Церкви про сім’ю як вірний, нерозривний і плідний союз любові між чоловіком та жінкою", – йдеться у заяві.
Також митрополит Святослав вважає, що треба уникати "двозначних жестів, висловлювань і понять", які "можуть викривити чи спотворювати Боже слово та вчення церкви".