Протягом 23 грудня росіяни 20 разів обстріляли Сумщину, зафіксовано 94 вибухи, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляться у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
Новослобідська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухів)
Хотінська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (3 вибухи) та мінометів (4 вибухи).
Краснопільська громада: ворожий БпЛА здійснив скидання 1 вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).
Великописарівська громада: росіяни скинули 24 міни на територію громади.
Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
Білопільська громада: ворог гатив зі ствольної артилерії (13 вибухів) та мінометів (8 вибухів).
Юнаківська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух) та здійснено мінометний обстріл ( 3 вибухи).
Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (5 вибухів) та РСЗВ (5 вибухів)".