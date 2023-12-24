Протягом 23 грудня росіяни 20 разів обстріляли Сумщину, зафіксовано 94 вибухи, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Шалигинська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляться у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).

Новослобідська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухів)

Хотінська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (3 вибухи) та мінометів (4 вибухи).

Краснопільська громада: ворожий БпЛА здійснив скидання 1 вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом 22 грудня 16 разів обстріляли Сумщину, зафіксовано 112 вибухів, - ОВА

Великописарівська громада: росіяни скинули 24 міни на територію громади.

Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Білопільська громада: ворог гатив зі ствольної артилерії (13 вибухів) та мінометів (8 вибухів).

Юнаківська громада: з ворожого БпЛА здійснено скидання вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух) та здійснено мінометний обстріл ( 3 вибухи).

Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (5 вибухів) та РСЗВ (5 вибухів)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом дня росіяни обстрілювали прикордоння Сумщини із СПГ та мінометів: зафіксовано 86 вибухів