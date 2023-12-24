Вибух у Львові: кількість жертв зросла до трьох, - Садовий

Під завалами на місці вибуху у приватному будинку у Львові знайшли тіло чоловіка. Згодом було знайдене ще одне тіло.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомив у Телеграмі міський голова Львова Андрій Садовий.

"Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка. Вік приблизно 45-50 років", - написав він.

Невдовзі мер додав: "У суміжному будинку знайшли тіло загиблої жінки близько 70 років. Причина смерті зʼясовується". Інформацію підтвердили в ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові стався вибух у приватному будинку. Під завалами можуть бути люди, - Садовий

Пізніше міський голова Львова зазначив: ""Рятувальники знайшли третє тіло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху у приватному будинку у Львові".