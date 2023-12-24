Упродовж доби авіація та ракетні війська уразили 23 райони зосередження окупантів, 5 ЗРК, 2 артилерійські засоби та 3 склади, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 23 грудня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 зенітно-ракетних засобах противника.
Також, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 2 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби, 3 склади боєприпасів та пункт управління противника".