Упродовж доби авіація та ракетні війська уразили 23 райони зосередження окупантів, 5 ЗРК, 2 артилерійські засоби та 3 склади, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 23 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 зенітно-ракетних засобах противника.

Також, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 2 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби, 3 склади боєприпасів та пункт управління противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 22 грудня уразили 16 районів зосередження окупантів, 2 пункти управління та склад боєприпасів, - Генштаб