У Росії поширюють фейк про зв’язок "празького стрілка" з Україною, - Центр протидії дезінформації
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).
У неправдивих повідомленнях стверджується, ніби "празький стрілок" виявився етнічним українцем з західних областей країни.
"За словами ru-пропагандистів, чеські ЗМІ намагаються цей факт не озвучувати, оскільки в країні буцімто вже скоєно українцями занадто багато тяжких злочинів", - йдеться в публікації.
Між тим в ЦПД наголошують, що насправді ця інформація "є фейком, який спростував очільник МВС Чехії Віт Ракушан". Так, міністр заявив на одному зі своїх брифінгів, що "стрілок" - Давид Козак - від народження чех, який зростав у чеській родині.
"Він не мав бодай якихось стосунків з Україною", - додав голова чеського МВС.
У Центрі закликають громадян довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.
Нагадуємо, жертвами стрілянини на філософському факультеті Карлового університету 21 грудня стали 14 людей, 25 людей отримали поранення, 10 з них перебувають у важкому стані. Злочинцем, очевидно, є 24-річний студент цього університету.