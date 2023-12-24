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Вночі рашисти обстріляли центральну частину Херсону, дві особи загинули. ФОТОрепортаж

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Вночі рашисти обстріляли центральну частину Херсону, дві особи загинули. ФОТОрепортаж
Армія РФ вночі з артилерії обстріляли Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина. На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина", - йдеться в повідомленні.

54-річний херсонець дістав вибухову травму, контузію та поранення ноги. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації.

"Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється", - додав Прокудін.

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Вночі рашисти обстріляли центральну частину Херсону, дві особи загинули 01
Вночі рашисти обстріляли центральну частину Херсону, дві особи загинули 02
Вночі рашисти обстріляли центральну частину Херсону, дві особи загинули 03
Вночі рашисти обстріляли центральну частину Херсону, дві особи загинули 04
Вночі рашисти обстріляли центральну частину Херсону, дві особи загинули 05

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