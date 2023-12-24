Вночі рашисти обстріляли центральну частину Херсону, дві особи загинули. ФОТОрепортаж
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Армія РФ вночі з артилерії обстріляли Херсон.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина. На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина", - йдеться в повідомленні.
54-річний херсонець дістав вибухову травму, контузію та поранення ноги. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації.
"Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється", - додав Прокудін.