Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 353 190 осіб (+800 за добу), 5858 танків, 8314 артсистем, 10888 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 353 190 російських загарбників.