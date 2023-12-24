Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 353 190 осіб (+800 за добу), 5858 танків, 8314 артсистем, 10888 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 353 190 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.12.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 353190 (+800) осіб,
танків - 5858 (+4) од,
бойових броньованих машин - 10888 (+17) од,
артилерійських систем - 8314 (+28) од,
РСЗВ - 932 (+0) од,
засоби ППО - 611 (+0) од,
літаків - 327 (+3) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6404 (+20),
крилаті ракети - 1614 (+1),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 11022 (+27) од,
спеціальна техніка - 1229 (+6)