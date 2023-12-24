Окупанти відновлюють у Запорізькій області оборонну лінію, яку будували нацисти в часи Другої світової війни

Російські загарбники продовжують будувати лінії оборони на окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремлівський диктатор обрав тактику Гітлера і намагається побудувати оборону по лінії Вотан. Проте нацистам не вдалося утриматися тоді, не вдасться рашистам і зараз", - написав він, оприлюднивши мапу Brady Africk, на якій червоним позначені фортифікації ворога.

За словами Федорова, Токмак оточений "щурячими норами" окупантів з усіх боків. Поблизу Мелітополя ворог будує окопи не тільки з боку Василівки, а й у напрямку Криму.

"Пів року тому це було кілька ліній оборони – зараз суцільні укріплення", - вказав міський голова Мелітополя.

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