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Окупанти відновлюють у Запорізькій області оборонну лінію, яку будували нацисти в часи Другої світової війни

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Окупанти відновлюють у Запорізькій області оборонну лінію, яку будували нацисти в часи Другої світової війни
Російські загарбники продовжують будувати лінії оборони на окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремлівський диктатор обрав тактику Гітлера і намагається побудувати оборону по лінії Вотан. Проте нацистам не вдалося утриматися тоді, не вдасться рашистам і зараз", - написав він, оприлюднивши мапу Brady Africk, на якій червоним позначені фортифікації ворога.

За словами Федорова, Токмак оточений "щурячими норами" окупантів з усіх боків. Поблизу Мелітополя ворог будує окопи не тільки з боку Василівки, а й у напрямку Криму.

"Пів року тому це було кілька ліній оборони – зараз суцільні укріплення", - вказав міський голова Мелітополя.

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Топ коментарі

  • Gary Grant
    А що,так можна було? Краще б кацапи шаттли в Крим запустили.
  • Dmitry Klaus
    Правильно роблять. Інше питання, якого хера ми цього не робили і не робимо. І якого хера стільки людей поклали на кацапських мінних полях у наступі. Хто за це буде відповідати?
  • Dmitry Klaus
    Кремлівський диктатор обрав тактику Гітлера і намагається побудувати оборону по лінії Вотан. Проте нацистам не вдалося утриматися тоді, не вдасться рашистам і зараз", - написав він, оприлюднивши мапу Brady Africk, на якій червоним позначені фортифікації ворога.
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    Точно, особливо коли сам сидиш у теплому кабінеті і в разі форс-мажору відлітаєш до Німеччини
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