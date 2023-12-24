Уламки "шахедів" пошкодили житлові будинки та лінію електропередач на Дніпропетровщині, без постраждалих
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Ввечері 23 грудня сили ППО у трьох районах Дніпропетровської області знищили чотири безпілотники, запущені російськими агресорами.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
В Іларіонівській громаді Синельниківського району уламками БпЛА пошкоджено 6 приватних будинків та 2 господарські споруди. Подекуди вибиті вікна. Зачепило й лінію електропередач.