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Уламки "шахедів" пошкодили житлові будинки та лінію електропередач на Дніпропетровщині, без постраждалих

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Уламки "шахедів" пошкодили житлові будинки та лінію електропередач на Дніпропетровщині, без постраждалих
Ввечері 23 грудня сили ППО у трьох районах Дніпропетровської області знищили чотири безпілотники, запущені російськими агресорами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

В Іларіонівській громаді Синельниківського району уламками БпЛА пошкоджено 6 приватних будинків та 2 господарські споруди. Подекуди вибиті вікна. Зачепило й лінію електропередач.

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