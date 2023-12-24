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Росія може посилити обстріли на Різдво. У цієї нації немає нічого святого, - ОК "Південь"

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Росія може посилити обстріли на Різдво. У цієї нації немає нічого святого, - ОК "Південь"
Ворог може значно посилити обстріли української території на Різдвяні свята.

Про це заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як вона зазначила, доба перед цим характеризувалась потужними обстрілами. Також була зафіксована певна активність безпілотників у напрямку населених пунктів Куцурубської та Очаківської громади на Півдні.

"Це означає, що ворог намагається розосереджувати й наші зусилля. Отже, не виключені й подібні провокації посилення обстрілів. Треба розуміти, що у цієї нації немає нічого святого", - зазначила Гуменюк.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Нація?? Ота суміш генетичного сміття нація? Може досить толеранствувати!
  • Юрий Петров 33876dd3
    А яке генетичне сміття обрало зека Януковича та клоуна у 2019. Того безмозклого сміття в Україні виявилося не меньше ніж у кацапів. Тепер сидять у різних країнах на шиях, більшість працювати не хоче тільки шукають де халява побільше і де можно не працювати.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А де на рабсєє нація-там рабская насєлюковая бидламаса...
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