Росія може посилити обстріли на Різдво. У цієї нації немає нічого святого, - ОК "Південь"
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Ворог може значно посилити обстріли української території на Різдвяні свята.
Про це заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як вона зазначила, доба перед цим характеризувалась потужними обстрілами. Також була зафіксована певна активність безпілотників у напрямку населених пунктів Куцурубської та Очаківської громади на Півдні.
"Це означає, що ворог намагається розосереджувати й наші зусилля. Отже, не виключені й подібні провокації посилення обстрілів. Треба розуміти, що у цієї нації немає нічого святого", - зазначила Гуменюк.