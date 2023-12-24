Минулої доби під ворожими обстрілами опинилися 23 населені пункти Запорізької області
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Російська армія впродовж доби завдала 158 ударів по території Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку та атакував 43 безпілотниками Широке, Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Гуляйпільське, Роботине, Чарівне, Полтавку й Малі Щербаки", - йдеться в повідомленні.
114 артобстрілів припали на територію Оріхова, Левадного, Роботиного, Білогір'я, Малинівки, Преображенки, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст і сіл.
Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.