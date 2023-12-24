Минулої доби під ворожими обстрілами опинилися 23 населені пункти Запорізької області

Російська армія впродовж доби завдала 158 ударів по території Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку та атакував 43 безпілотниками Широке, Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Гуляйпільське, Роботине, Чарівне, Полтавку й Малі Щербаки", - йдеться в повідомленні.

114 артобстрілів припали на територію Оріхова, Левадного, Роботиного, Білогір'я, Малинівки, Преображенки, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.

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