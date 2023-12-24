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Путін не зацікавлений у перемир’ї з Україною та намагається зірвати військову допомогу, - ISW

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Путін не зацікавлений у перемир’ї з Україною та намагається зірвати військову допомогу, - ISW
Хоча президент Росії Володимир Путін повідомляє про начебто зацікавленість у припиненні вогню, така риторика відповідає інтересам РФ та спрямована на те, щоб затримати і перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Як раніше писав Цензор.НЕТ, видання The New York Times із посиланням на колишніх і чинних російських, американських та міжнародних чиновників повідомило, що російський диктатор принаймні з вересня через посередників надсилає сигнали про готовність до припинення вогню в загарбницькій війні проти України, яке передбачатиме замороження бойових дій на нинішній лінії зіткнення.

Проте аналітики ISW зазначають, що Путін подає сигнали про бажання "заморозити" війну, щоб відволікти Захід від надання Україні зброї.

"Час, коли Путін повідомляє про зацікавленість у припиненні вогню, більше відповідає постійним зусиллям Росії відкласти та перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні, ніж серйозній зацікавленості у припиненні війни, крім повної перемоги Росії", - вважають аналітики.

ISW спостерігав подібні зусилля Кремля, щоб ввести в оману західних політиків і змусити Україну вести переговори з Росією взимку 2022-2023 років.

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Це робиться для того, щоб фактично перенаправити увагу Заходу на гіпотетичні переговори замість того, щоб забезпечити Україну достатньою кількістю озброєння перед її весняно-літнім контрнаступом.

Кремль, ймовірно, використовує приховані канали для досягнення такого ефекту на тлі дебатів щодо надання подальшої військової допомоги Україні.

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Саме тому ніякі перемовини й не мають сенсу . Бо просто нема про що домовлятись .
    Це однаково що домовлятись з раковою пухлиною про те щоб вона не росла . Замість того щоб її мовчки видалити .
  • Vlad Hof
    Только психиатр знает что в голове у кремлевского карлика, там и страх и победобесие и маразс старческий смешались. Мне гораздо интереснее какие процесы в мозгах нашей власти.
  • Victor Elkun d8d06a32
    Повна маячня -- ***** мріє зараз закріпитися на захопленних землях й збудувати йще в 5 раз більше фортіфікацій . Інша справа , що в тому Інститьюшен не до кінця розуміють , що для ***** як й для ісламістів не буває надійного й постійного перемирря . Є тільки худна - тимчасове перемирря з кафірами . Ось й для ***** -- українці це кафіри . А їм можно чим завгодно клястися , що завгодно підписувати якщо не має почуття сили . Але як тільки для правовірного це почутття сили повертається шаріат навіть не дозоволяє , а наполягає на порушення худни ! Аналогія тут абсолютна -- "рюзкий мір" для ***** , як Коран й хадіси для Аль-Каїди . Ніякі міжнародні договори , ніякий підпис не є хоч якоюсь дрібною причиною , що усе це не порушити . Тому підписувати з *****м , як й з іншими імперськими московитами будь що -- це знущання над здоровим глуздом !!!
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