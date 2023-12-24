Ісландія долучається до ІТ-коаліції та коаліції з розмінування на підтримку України

Ісландія оголосила про приєднання до двох коаліцій, які утворені в межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Ісландії, інформує Цензор.НЕТ.

Окрім приєднання до двох коаліцій, Ісландія також оголосила про виділення додаткових 340 тисяч євро в межах Комплексного пакета допомоги НАТО для закупівлі медичних матеріалів для України.

"Приєднавшись до ІТ-коаліції та коаліції з розмінування і надавши додаткове фінансування до Комплексного пакета допомоги Україні, ми продовжуємо надавати нелетальну підтримку Україні, яка бореться з несправедливим і незаконним вторгненням Росії", – заявив голова МЗС Ісландії Б'ярні Бенедіктссон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідери країн Північної Європи на саміті в Осло підтвердили непохитну підтримку України