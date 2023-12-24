Відбито 17 штурмів ворога на лівобережжі Херсонщини, противник із втратами відступив на попередні позиції, - Сили оборони Півдня

В зоні відповідальності Сил оборони півдня відбито 17 штурмів ворога на лівому березі Дніпра Херсонської області. Зазнавши втрат, противник відійшов на попередні позиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

Як зазначається, триває потужна контрбатарейна боротьба, де окупаційним військам наноситься вогневе ураження по місцях дислокації, вогневих позиціях і тилах.

"Окупанти зменшили застосування керованих авіабомб і активність тактичної авіації, продовжують аеророзвідку та замість знищених спостережних пунктів розгортають нові. Тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують реактивні системи залпового вогню та використовують дрони різного типу по мирному населенню правобережжя Херсонщини та прибережних громад на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Херсонщині затишшя у використанні керованих авіабомб, - ОК "Південь"