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Польські фермери завершили блокування перед КПП "Медика - Шегині", рух вантажівок відновлено, - Держприкордонслужба

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Польські фермери завершили блокування перед КПП "Медика - Шегині", рух вантажівок відновлено, - Держприкордонслужба
За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби. 

Як зазначається, оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

"Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Польські фермери припинили блокаду "Шегині-Медика", - віцеміністр Польщі Колодзейчак (оновлено)

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Просто ці підри-блокувальники пішли на різдвяні свята, наступний тиждень у польщі - вихідний. А після нового року, з 2 січня вони продовжать знищувати українську економіку
  • роман f858c103
    завтра на зміну фермерам прийдуть польські сантехніки разом з повіями . в блокаді зацікавлений польській уряд і в цьому вся проблема .
  • vterra w
    мабуть скоро вже і польські повії вийдуть на блокування кордону
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