Польські фермери завершили блокування перед КПП "Медика - Шегині", рух вантажівок відновлено, - Держприкордонслужба
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За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.
"Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", - йдеться у повідомленні.