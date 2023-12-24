Польські фермери завершили блокування перед КПП "Медика - Шегині", рух вантажівок відновлено, - Держприкордонслужба

За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 09:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

"Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Польські фермери припинили блокаду "Шегині-Медика", - віцеміністр Польщі Колодзейчак (оновлено)