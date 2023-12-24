Чехія платитиме українським біженцям, які захочуть повернутися в Україну

Президент Чехії Петр Павел підписав закон, який передбачає спеціальну держпрограму фінансової підтримки українських біженців, які бажають повернутися назад до України.

Про це пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Ключове положення поправки передбачає продовження тимчасового захисту для громадян України в Чехії до березня 2025 року відповідно до рішення Ради Євросоюзу.

Водночас закон передбачає також надання фінансової підтримки біженцям зі статусом тимчасового захисту під час їхнього повернення в Україну. Розмір цієї підтримки ще має встановити уряд Чехії.

Біженці зможуть звернутися по таку допомогу лише раз і не пізніше ніж за три місяці до закінчення права на перебування в Чехії завдяки тимчасовому захисту, тобто до кінця 2024 року.

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Якщо пізніше ці люди захочуть отримати довгострокову візу в Чехії, вони повинні будуть спочатку повернути половину суми, яку їм надав чеський уряд для повернення додому.