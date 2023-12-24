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Чехія платитиме українським біженцям, які захочуть повернутися в Україну

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Чехія платитиме українським біженцям, які захочуть повернутися в Україну
Президент Чехії Петр Павел підписав закон, який передбачає спеціальну держпрограму фінансової підтримки українських біженців, які бажають повернутися назад до України.

Про це пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Ключове положення поправки передбачає продовження тимчасового захисту для громадян України в Чехії до березня 2025 року відповідно до рішення Ради Євросоюзу.

Водночас закон передбачає також надання фінансової підтримки біженцям зі статусом тимчасового захисту під час їхнього повернення в Україну. Розмір цієї підтримки ще має встановити уряд Чехії.

Біженці зможуть звернутися по таку допомогу лише раз і не пізніше ніж за три місяці до закінчення права на перебування в Чехії завдяки тимчасовому захисту, тобто до кінця 2024 року.

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Якщо пізніше ці люди захочуть отримати довгострокову візу в Чехії, вони повинні будуть спочатку повернути половину суми, яку їм надав чеський уряд для повернення додому.

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Топ коментарі

  • Ярема Стогін 0ab626e0
    Ганьба. Це означає - нате вам гроші, лише пиз.уйте звідси додому! Ваша Батьківщина спливає кров"ю, потребує захисту, відбудови, ваші співвітчизники гинуть на фронтах, а ви паразитуєте тут на наших шиях, халяві. Пару крон в зуби, копняк у сраку і провітрити приміщення. Так поступають уже повсюду.
  • Ol Ol 489f6131
    Заплатить мені, щоб я до вас не їхав.
  • Vlad D 3e787b09
    Читаемо уважно - «які бажають повернутися назад». Раніше такої підтримки не було.

    іхто не кого не виганяє. Якщо зустаєшься, отримуєш підтримку. Якщо повернувся - отримаєш підтримку.

    Що в цьому не подобається?
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