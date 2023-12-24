Внаслідок ворожого обстрілу у Херсоні пошкоджено газову мережу. Ремонтні роботи потребують часу
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"До уваги жителів Центрального району Херсона! Вночі черговою атакою армії рф значно пошкоджено газову мережу в обласному центрі. Від ранку фахівці підприємства ремонтують пошкоджені ділянки. В АТ "Херсонгаз" уточнюють, що ремонтні роботи потребують часу. На місці аварії працюють усі служби та фахівці", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що паралельно з ремонтними роботами АТ "Херсонгаз" вже проводить підготовчі передпускові заходи для безпечного та поступового заповнення як зовнішньої, так і внутрішньої систем газопостачання після ремонту.
"Тримаємося та сподіваємося на оперативне усунення несправностей фахівцями", - резюмує Мрочко.