Слово "демобілізація" зможемо використовувати тільки після закінчення війни, - Умєров

Наразі опрацьовуються рішення, що дадуть змогу чинним військовослужбовцям перепочити або ж бути частково звільненими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю "Суспільному".

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно", - зазначив він.

"Ми повинні розуміти, що це питання справедливості для всіх", - додає міністр оборони.

Також читайте: Міноборони розглядає можливість запрошувати в ТЦК через електронні сповіщення, - Умєров

Він також окремо звернув увагу на відповідальність за ухилення від мобілізації.

"Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче прийняти участь в тому, щоб боронити свою країну", - зазначає Умєров.

"Якщо ми ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім", - відповів міністр на питання щодо можливості повернути українських чоловіків, які виїхали за кордон, для того, щоб вони виконали свій громадянський обов’язок.

"Останні півтора місяці ми консолідували всі бази даних. Тобто бачимо, скільки у нас в Україні, скільки за кордоном, перевіряємо це разом з МЗС, тобто у нас є така інформація", - додав він.

"Я взагалі позитивно на все дивлюсь. Вважаю, людей, які хочуть служити своїй нації, набагато більше, ніж тих, які хочуть уникнути цього. По-друге, це моє завдання, зробити все можливе і неможливе в правових рамках, щоб долучити до захисту країни необхідну кількість людей", - резюмував Умєров.