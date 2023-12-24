З січня у Парижі розпочне роботу міжнародна артилерійська коаліція з підтримки України, - Міноборони
Про це повідомив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату парламенту Франції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
Він наголосив, що для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем. Зокрема, Збройні Сили України зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar.
"САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність", - сказав Іван Гаврилюк.
Також зазначається, що у 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.
За словами заступника міністра оборони, застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%.
При цьому Гаврилюк закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.