З січня у Парижі розпочне роботу міжнародна артилерійська коаліція з підтримки України, - Міноборони

У січні 2024 року в Парижі почне роботу Коаліція артилерії з посилення української армії.

Про це повідомив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату парламенту Франції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Він наголосив, що для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем. Зокрема, Збройні Сили України зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar.

"САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність", - сказав Іван Гаврилюк.

Також зазначається, що у 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.

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За словами заступника міністра оборони, застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%.

При цьому Гаврилюк закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.