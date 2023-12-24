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Умєров після розмови з Остіном: Підтримка США продовжиться

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Умєров після розмови з Остіном: Підтримка США продовжиться
Міністр оборони України Рустем Умєров після робочої зустрічі із американським колегою Ллойдом Остіном впевнений, що Сполучені Штати продовжать надавати допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це український міністр заявив в інтерв'ю "Суспільному"

"У військових є така відповідь: ситуація складна, але контрольована. Оці російські фейки, що нібито Сполучені Штати або Європейський Союз від нас відмовилися, не відповідають дійсності. Коли говорити про США, там є декілька питань, які не стосуються України. Є внутрішнє питання стіни на кордоні з Мексикою, яке вони обговорюють. Це як у нас у Верховній раді теж таке відбувається: якщо вам не вистачає голосів, потрібно йти до інших фракцій і домовлятися, але щось і цим фракціям потрібно актуалізувати. Наша остання розмова з міністром оборони Сполучених Штатів - стовідсоткова підтримка по питанню України є, вона відбудеться за процедурою, яку вони зараз обговорюють. Він наголосив, що підтримка продовжиться - це головне", - зазначив він.

Також читайте: Умєров та Остін обговорили пріоритети безпекової допомоги

Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    Трішки про спонсора партії Голос ( партії де членом є Умєров) ... там і Кучма "мімальотом" згадувався разом з папкою Андюшки Деркача у грязних грошових зв'язках з Патрушевим (ну з тим Оманським другом Єрмака та вовки Нетряпки). Я в нашому інформпросторі нарила ось що.

    Чому в останній статті про Патрушева WSJ ( видання Мердока, спонсора республіканської партії) не розвинуло більше тему Кучма-Патрушев? Та саме тому, що олігарх Пінчук, зять Кучми, був (а може й у нинішній кампанії є) спонсором команди Трампа. 2015 року Фонд Пінчука пожертвував $150 тис. до фонду Трампа для проведення наступних президентських виборів та його виступі у Європейських зустрічах з питань безпеки. Також Пінчук наймав собі скандально відому лобістку в команді Трампа Моніку Кроулі. Тому газета республіканців у 2017 році WSJ взяла скандальне інтерв'ю у Пінчука, де він ЯК ВПЛИВОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕСМЕН МЕЦЕНАТ, рекомендував віддати Донбас Росії. А вже у серпні 2019 року генпрокуратура викликала Пінчука у справі колишнього президента Януковича, де звинувачували його в оплачуванні мільйонів доларів разом з іншими олігархами послуг Януковичу політтехнологом Манафортом (давнього співробітника з республіканцями) та скандально відомого з Трампом. ВСЕ Є В УКРАЇНСЬКОМУ інформпросторі - зокрема Радіо Свобода та Голос Америки (посилання є і назви публікацій теж є))
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    ПРОЦЕСИ КОТРІ відбувається в США і в українські ВЗРАДІ , вказуть на те,що вони є запущені одними і тими ж людьми і ці процеси є на шкоду і США ,а саме найбільше Україну,котра знищується рашистським ворогом.Ці процеси підтримуються як ЧАСТИНОЮ влади США,так і великою кількістю ворожої агентури ,при владі в Україні.
  • Olena Teslenko
    Вони вже давали 100%- ві гарантії коли вимагали відмовитись від ЯЗ!
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