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Швидкого завершення війни в Україні не передбачається, - міністр оборони Фінляндії Гяккянен

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Швидкого завершення війни в Україні не передбачається, - міністр оборони Фінляндії Гяккянен
В Україні ведеться війна за майбутнє всієї Європи, втім наразі немає підстав говорити про швидше завершення війни.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен у різдвяному привітанні до фінських миротворчих сил, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Силова політика Росії створила відчуття незахищеності та невизначеності в Європі і опосередковано - в усьому світі. Ми маємо болючі докази того, що велика держава може почуватися, ніби має право втручатись у вибір свого меншого сусіда, і бути готовою використовувати військову силу для досягнення власних цілей", - сказав Гяккянен.

На його думку, швидкого завершення війни, вочевидь, не передбачається.

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Топ коментарі

  • Николай Николаевич b96f438b
    Тривалість війни прямо пропорційна рівню занепокоєності європейських лідерів і обернено пропорційна кількості озброєння, що надається.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    В Україні ведеться війна за майбутнє всієї Європи, втім наразі немає підстав говорити про швидше завершення війни в Україні , котра хоронить українців сотнями тисяч відстоюючи майбутнє Європи .в котру Україну не беруть з допомогою не поспішають .а для захисту майбутнього України і її народу ще й в НАТОне пускають...Так поступають байдужі лицеміри і негідники....
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    В НАТО не пускають, бо тоді тривалість війни різко скоротится. Пів мільярда населення плюс економіка в десятки раз потужніша ніж у кацапів. Від московії тільки попіл. Тож комусь та бескінечна тривалість мабуть потрібна.
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