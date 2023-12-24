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За тиждень Сили оборони знищили 7120 окупантів та 927 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

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За тиждень із 18 по 24 грудня Сили оборони України знищили близько 7120 окупантів та 927 одиниць озброєння й військової техніки ворога.

Про це повідомив у своєму телеграмі заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 119 танків;
  • 196 бойових броньованих машин;
  • 177 артилерійських систем;
  • 9 РСЗВ;
  • 2 установки ППО;
  • 256 одиниць автотехніки;
  • 35 одиниць спецтехніки.

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Окрім цього, українськими захисниками знищено 3 літаки, 4 ракети та 126 БпЛА.

За тиждень Сили оборони знищили 7120 окупантів та 927 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони 01

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