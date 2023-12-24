За тиждень Сили оборони знищили 7120 окупантів та 927 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА
7994
За тиждень із 18 по 24 грудня Сили оборони України знищили близько 7120 окупантів та 927 одиниць озброєння й військової техніки ворога.
Про це повідомив у своєму телеграмі заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 119 танків;
- 196 бойових броньованих машин;
- 177 артилерійських систем;
- 9 РСЗВ;
- 2 установки ППО;
- 256 одиниць автотехніки;
- 35 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українськими захисниками знищено 3 літаки, 4 ракети та 126 БпЛА.