За тиждень Сили оборони знищили 7120 окупантів та 927 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

За тиждень із 18 по 24 грудня Сили оборони України знищили близько 7120 окупантів та 927 одиниць озброєння й військової техніки ворога.