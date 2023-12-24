Унаслідок російського обстрілу ТЕС на Донеччині поранено 5 працівників, - Міненерго
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Окупанти здійснили масований обстріл однієї з ТЕС у Донецькій області, поранено 5 працівників станції.
Про це повідомили в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок масованого обстрілу однієї з ТЕС на Донеччині поранено 5 працівників станції. Всіх їх доставлено до лікарень. Також обстрілом пошкоджено обладнання електромереж та самої станції. Один з блоків ТЕС аварійно відключено персоналом. Знеструмлювалися побутові споживачі", - йдеться в повідомленні.
Також у Міненерго повідомили, що через пошкодження неподалік однієї з ТЕС на Донеччині відключилася повітряна лінія 330 кВ.
Крім того, на Дніпропетровщині через значні пошкодження проводу відключилась повітряна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго". У районі тривають бойові дії.