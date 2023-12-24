На лівобережжі Херсонщини окупанти створили "виборчий штаб Путіна", - Центр нацспротиву

На лівому березі Херсонщини ворог створив "виборчий штаб Володимира Путіна", який має курирувати дії "волонтерів" з РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"У Кремлі продовжують гратись у шоу під назвою "вибори", яке має на меті пропагандистську ціль – продемонструвати підтримку путінського нацизму з боку пересічного росіянина.

Водночас на тимчасово окупованих територіях цей фарс має на меті продемонструвати "легальність" окупації завдяки явці місцевих мешканців. Проти цієї явки немає, тому росіяни вчергове розтягнути "вибори" на три дні й дозволили голосувати за "місцем проживання".

В межах підготовки до імітації волевиявлення на лівому березі Херсонщини ворог створив "виборчий штаб Володимира Путіна", який має курирувати дії "волонтерів" з РФ. Останніх звозять в регіон для фальсифікацій та масовки.

Наразі "волонтери" збирають підписи за висування міжнародного злочинця у президенти. Підписи збирають в оточенні озброєних окупантів, в тому числі й серед військовослужбовців ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

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