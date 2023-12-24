У Сумській області повністю евакуювали майже 20 населених пунктів, - ОВА

У Сумській області триває евакуація населених пунктів у прикордонній 5-кілометровій зоні. За даними Сумської обласної військової адміністрації, станом на зараз повністю евакуювали 19 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Як заначили в Сумській ОВА, населені пункти, з яких виїхали всі мешканці, розташовані у Новослобідській, Білопільській, Краснопільській, Шалигинській та Есманьській громадах.

Загалом евакуація поширюється на 5-кілометрову зону, в якій перебувають 15 громад у чотирьох райони Сумської області. Там загалом проживають 12 689 людей, з яких 712 - діти. Станом на початок грудня було відомо про евакуацію 679 людей, зокрема 679 дітей. Вони перебралися до інших громад області.

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