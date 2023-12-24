Окупанти протягом дня випустили по Нікопольщині приблизно 10 артснарядів і атакували дроном-камікадзе
3661
Протягом дня 24 грудня російські окупанти обстріляли Нікополь, Червоногригорівську та Покровську громади в Дніпропетровській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Російські загарбники не давали спокою Нікопольщині. На районний центр скерували дрон-камікадзе. З десяток артилерійських снарядів випустили по Червоногригорівській та Покровській сільській громадах.
На щастя, без жертв. Фахівці продовжують обстежувати атаковані місто та села. З'ясовують наслідки", - йдеться в повідомленні.