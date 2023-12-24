Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги: У ці дні особливо важливо бути пильними та пам’ятати про безпеку, - ОП

Заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба закликав українців у період різдвяних свят бути пильними, пам’ятати про безпеку та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Олексій Кулеба написав у своєму телеграм-каналі.

"У ці дні особливо важливо бути пильними та памʼятати про власну безпеку та безпеку рідних. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтеся комендантської години, яка не змінюється на період різдвяно-новорічних свят. Вночі знаходитися на вулиці можна лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися до найближчого укриття", - йдеться в повідомленні.

Також Кулеба зазначив, що цього року, як і минулого, не буде гучних святкувань. Україна продовжує протистояти ворогу. Ми маємо докладати усі зусилля, щоб це Різдво було останнім в умовах війни.

Кім того, Кулеба закликав згадати цього вечора тих, хто віддав життя за Україну.

"Подякуймо усім, хто захищає Україну сьогодні. Щохвилини, у свята і вихідні. Ворог ніколи не зможе забрати нашої згуртованості і єдності на шляху до Перемоги", - додав він.

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