У Кропивницькому пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали мешканців про ракету
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У Кропивницькому пролунали вибухи ввечері 24 грудня. Військові попереджали мешканців про ворожу ракету в бік міста.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє офіційний телеграм Повітряних сил.
У повідомленні зазначається: "Кропивницький в укриття - ракета"
Як інформує "Суспільне" за попередньою інформацією, у місті пролунало щонайменше два вибухи.
Наразі влада міста та регіону, а також військові не коментували ситуацію.