В Україні оновили стандарти щодо позначення небезпек, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, - Мінреінтеграції
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, уряд підтримав внесення змін до Правил позначення небезпек, пов’язаних із мінами та вибухонебезпечними предметами – наслідками війни, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 372.
Ними передбачається позначення небезпечних районів, забруднених вибухонебезпечними предметами, а також огородження таких районів силами операторів протимінної діяльності відповідно до Закону "Про протимінну діяльність в Україні" та національного стандарту України ДСТУ 8820:2023 "Протимінна діяльність. Процеси управління".
Відповідний стандарт ґрунтується на основі нормативних документів Організації Об’єднаних Націй із протимінної діяльності (IMAS).