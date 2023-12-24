В Україні оновили стандарти щодо позначення небезпек, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, - Мінреінтеграції

Уряд оновив державні стандарти щодо позначення небезпек, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, уряд підтримав внесення змін до Правил позначення небезпек, пов’язаних із мінами та вибухонебезпечними предметами – наслідками війни, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 372.

Ними передбачається позначення небезпечних районів, забруднених вибухонебезпечними предметами, а також огородження таких районів силами операторів протимінної діяльності відповідно до Закону "Про протимінну діяльність в Україні" та національного стандарту України ДСТУ 8820:2023 "Протимінна діяльність. Процеси управління".

Відповідний стандарт ґрунтується на основі нормативних документів Організації Об’єднаних Націй із протимінної діяльності (IMAS).

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